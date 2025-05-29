Rehberim Türkçe Projesi Romanya'da Başladı

Rehberim Türkçe Projesi Romanya'da Başladı
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Türkçeyi uluslararası kültürel ortamlarda daha görünür hale getirmeyi hedefleyen 'Rehberim Türkçe' Projesi, Bükreş'teki Grigore Antipa Müzesi'nde açıldı. Proje sayesinde ziyaretçiler, müzeyi Türkçe rehberlik sistemleri ile gezebilecek.

TÜRKÇEYİ uluslararası kültürel ortamlarda daha görünür kılmayı amaçlayan 'Rehberim Türkçe' Projesi, Bükreş'teki Grigore Antipa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde hayata geçti. 28 Mayıs'ta düzenlenen açılış töreni, Türkçenin kültürel ve kamusal alanlardaki kullanımını güçlendiren önemli bir adım oldu.

Romanya Kültür Bakanlığı, Grigore Antipa Müzesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleşen proje sayesinde, ziyaretçiler artık sesli rehberlik sistemleri ve dijital içerikler aracılığıyla müzeyi Türkçe olarak gezebilecek.

Türkçe rehberlik hizmetinin açılış programında, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, projenin Türkçeyi anlamlı bağlamlarda yaşatma vizyonuna sahip olduğunu vurgularken; Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, bu çalışmanın kültürel diplomasiye katkı sunduğunu belirtti. Müze Müdürü Luis Ovidiu Popa ise, bu iş birliğiyle müzenin daha kapsayıcı hale geldiğini ifade etti.

1908'den bu yana hizmet veren Antipa Müzesi, yaklaşık 2 milyon örnekle Avrupa'nın önde gelen doğa tarihi müzeleri arasında yer alıyor.

REHBERİM TÜRKÇE PROJESİ ROMANYA GENELİNE YAYILIYOR

Rehberim Türkçe Projesi, daha önce Peleş Kalesi ve Köstence Sanat Müzesi'nde uygulanmıştı. Kısa sürede üç önemli müze Türkçeleştirilmiş oldu. Proje, Romanya genelindeki diğer müze ve ören yerlerine yayılmaya devam edecek.

Yunus Emre Enstitüsü, bu projeyle yalnızca Türkçe öğretimini değil; aynı zamanda dilin kültürel bağlamlarda kullanımını teşvik ederek Türkçenin uluslararası saygınlığını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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