Reha Erdem'in yönettiği 'Neandria' filmi Varşova Film Festivali'nde prömiyer yapacak

Reha Erdem'in yazıp yönettiği 'Neandria' filmi, dünya prömiyerini 39. Varşova Film Festivali'nde yapacak. Film, uluslararası yarışmada gösterilecek ve Deniz İlhan'ın başrolünde yer aldığı bir genç kadının hikayesini anlatıyor.

Reha Erdem'in yazıp yönettiği "Neandria" filmi, dünya prömiyerini 39. Varşova Film Festivali'nde yapacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Ömer Atay ve Serra Ciliv'in üstlendiği film, festivalin uluslararası yarışmasında gösterilecek.

Festival, 6-15 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Başrolünde Deniz İlhan'ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora bulunuyor.

Görüntü yönetmenliğini Florent Herry'nin üstlendiği film, antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor.

Filmin Türkiye gösterim takviminin yakında açıklanması planlanıyor.