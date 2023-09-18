Reha Erdem'in yeni filmi 'Neandria', Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyer yapacak

Reha Erdem'in yazıp yönettiği 'Neandria' adlı yeni filmi, Türkiye prömiyerini 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak. Film, bir antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde yaşayan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Ayrıca, Erdem'in ilk filmi 'A Ay' da festivalde gösterilecek ve Erdem, sinemaseverlere 35 yıllık film yapım sürecini anlatacak.