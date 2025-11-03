Recep Seyhan Anma Programı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Ömrünü edebiyata, düşünceye ve genç kuşakların yetişmesine adayan yazar Recep Seyhan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde anıldı.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, anma programına 28 Ekim 2023'te vefat eden Seyhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda yazar, akademisyen ve sanatçı katıldı.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Seyhan'ın Türk edebiyatı içindeki yerine ve genç kuşaklar üzerindeki etkisine değindi.

Edebiyat neşesini her daim üzerinde taşıyan Seyhan'ın kalemiyle olduğu kadar şahsiyetiyle de genç kuşaklara örnek olduğuna işaret eden Bıyıklı, "Recep Seyhan'ın hikayeleri, insanın iç dünyasına, vicdanına ve hakikat arayışına ayna tutar. Klasiklerle çağdaş insan arasında köprüler kurabilen ender yazarlardandır. Eserleriyle bize sadece hikaye anlatmaz, bizi kendimizle yüzleştirir, içimize bakmamızı sağlar." görüşünü paylaştı.

Recep Seyhan'ın edebiyatın gücüne inandığı için son nefesine kadar okumak ve yazmaktan vazgeçmediğini dile getiren Bıyıklı, "Edebiyat yapma gibi hastalıklı bir bakış açısının olduğu toplumda inadına edebiyat diyenlerden oldu. TYB İstanbul olarak, Recep Seyhan gibi kalemlerin hatırasını yaşatmak bizim kültürel vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şaban Sağlık, düşünce adamı Nurettin Topçu'nun "İnsanlar ölünce unutulmazlar, unutulunca ölürler." sözüne atıfta bulunarak, Recep Seyhan'ın fikirleri, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

"Edebiyat, insanın aynasıdır"

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Cemil Meriç'in "Mağaradakiler" kitabından örnek vererek, "Edebiyat, insanın aynasıdır. Hikaye yazarı diyor ki, bu yazar Mevlana olsun, Shakespeare olsun, Yunus Emre, Şeyh Galib, Dostoyevski, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu ya da bu yazıda Recep Seyhan olsun. 'Anlattığım sensin, senin hikayeni anlatıyorum. Elimde tuttuğum ayna sana tuttuğum aynadır. Hikayeyi beğenmiyorsan soruyorum, Aynayı mı beğenmedin, yoksa aynada gördüğün yüzü mü?" ifadelerine yer verdi.

Recep Seyhan'ı "duyguların yer altı dünyasına inen bir sanatçı" olarak nitelendiren Tökel, şunları aktardı:

"Recep Seyhan, Stefan Zweig'in Dostoyevski için kullandığı 'duyguların yer altı dünyasına inen adam' sözlerini alıntılamış. Demek ki gerçek sanatçılar, duyguların yer altı dünyasına yolculuk yapan insanlardır. Bu yer altı dünyasının dibi var mıdır acaba? Sanmıyorum, böyle bir dip bulunsaydı, insanın da gizemi çözülmüş olurdu.

İnsan halen bir sırlar okyanusudur. O halde ne kadar sanatçı varsa, o kadar da farklı yolculuk vardır, elbette herkes aynı derinliğe inemez."

Recep Seyhan'ın insanı anlama gayretine değinen Tökel, "Recep Seyhan'ın inmiş olduğu derinliklerden insanı anlamaya dair inciler derlemeye çalıştım. Ancak bizler, sanatçıların indiği o sonsuz enginliğe mutlak şekilde erişemeyiz. Onun, insanı anlama, keşfetme ve anlatma adına hikmetin uçsuz bucaksız deryasından devşirdiği hakikatleri anlayacak o büyük yorumcuya denk gelmesini kalben temenni ediyorum." görüşünü paylaştı.

Yazarın eşi Sadiye Seyhan ile talebesi şair Kadir Ünal'ın da Recep Seyhan ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiği etkinlikte, yazar Şadi Oğuzhan, Seyhan'ın edebiyat dünyasındaki yeri ve bıraktığı izler üzerine değerlendirmede bulundu.

Programda ayrıca Seyhan'ın bir hikayesinden uyarlanan "Sariç" adlı kısa filmin de gösterimi yapıldı.

Taşova Dernekler Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen Recep Seyhan Hikaye Yarışması'nın ödülleri de etkinlikte takdim edildi. Federasyon Başkanı Ahmet Usta ödül takdiminde yaptığı konuşmada bu geleneği sürdüreceklerini, yazarın eserlerine ve edebi mirasına sahip çıkacaklarını belirtti.