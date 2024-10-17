Raşit Dinç'in 'Dijital Sağlık' Kitabı, Küresel Sağlıkta Dikkat Çekiyor

SAĞLIKTA dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin etkilerini derinlemesine ele alan 'Dijital Sağlık : Sağlık Hizmeti Sunumuna Etkisi' isimli kitabıyla, Raşit Dinç uluslararası çapta dikkat çekmeye devam ediyor. Dinç, dijital sağlık konusundaki birikimini ve vizyonunu bu eserle, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump'in da bulunduğu 70'ten fazla ülkenin liderine hediye etti. Kitap, küresel sağlık hizmetlerinin geleceğine yönelik dijital dönüşümü ve yapay zeka teknolojilerinin katkısını derinlemesine inceleyen kapsamıyla büyük ilgi gördü.

Raşit Dinç'in eseri, uluslararası alanda büyük bir kabul gördü. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nazik bir teşekkür mektubu ile geri dönüş yapması, kitabın farklı kültürlerden liderler tarafından değerlendirildiğini ve takdir edildiğini gösteriyor. Dinç, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eserimin farklı ülkelerden ve kültürlerden liderler tarafından takdir edilmesi, dijital sağlık konusundaki çabalarımın küresel düzeyde yankı bulduğunu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde yapay zekanın ve dijital teknolojilerin geleceğini şekillendirmek, uluslararası bir ortaklık ve anlayışla mümkün olacak" dedi. Raşit Dinç, dijital sağlık ve yapay zeka teknolojilerinin sağlık sektöründeki geleceğini şekillendirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceğini ve global sağlık ekosistemine katkı sağlamak amacıyla yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Dinç'in 'Dijital Sağlık' eserinin bir diğer önemli gelişmesi ise dünya çapında önde gelen kütüphanelerde yer almaya başlaması oldu. Kitap, INVAMED'in dijital sağlık ve yapay zeka alanındaki uzmanlığını yansıtarak, küresel sağlık hizmetlerine katkı sağlayabilecek bilgi birikimini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.