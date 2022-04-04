FIRAT, MALATYA (İHA) - Ramazanın vazgeçilmez içeceği meyan şerbeti mesaisi başladı

GAZİANTEP Güneydoğu'nun doğal kolası olarak bilinen ve Ramazan sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti, zorlu işlemlerin ardından sofralara ulaşıyor.

Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü, Gaziantep'te yoğun şekilde tüketilirken, Ramazan ayının gelmesiyle meyan şerbeti üreticilerinin zorlu mesaisi başladı. Sabah erkenden hazırlanan şerbetler kadınlar tarafından paketlenerek müşterilere sunuluyor.

6'ncı kuşak Meyan Şerbeti Ustası olan Halil Gezer, meyan şerbetinin yapım aşamasından ve faydalarından bahsederek, "Ben Gaziantep'in 6'ıncı kuşak meyan şerbetçisiyim. Meyan şerbeti Ramazanda Gaziantep'in vazgeçilmez içeceğidir. Gaziantep'te evlerin yüzde 99'una bu şerbet girer. Genelde buradaki insanımızı orucu şerbetle açarlar. Meyan şerbeti özellikle mideyi rahatlattığı için vatandaşlar tarafından çok tercih ediliyor. Sabahleyin erkenden kalkarız meyan köklerini sala alırız ve üzerine buz koyarak beklemeye başlarız. 3 saatte şerbetimiz hazır olur. Meyan şerbeti kökü Fırat nehrinden gelir. Orada köylüler toplar bizde onlardan alırız. 1 ton meyandan 350 kilo şerbet alırız" diye konuştu.

Paketleme yaparak ek gelir kazanan kadınlar ise, yıllardan beri bu işi yaptıklarını ve severek yaptıklarını belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat