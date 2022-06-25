Radyo Başakşehir'in bu haftaki konukları Küçükçekmece'deki taksiciler oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Radyo Başakşehir'in bu haftaki konukları Küçükçekmece'deki taksiciler oldu

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Radyo Başakşehir'in bu haftaki konukları Küçükçekmece'deki taksiciler oldu

Radyocu Onur Sakar, İstanbul'daki taksi duraklarına konuk olduğu programıyla Küçükçekmece'deydi.

Radyocu Onur Sakar, İstanbul'daki taksi duraklarına konuk olduğu programıyla Küçükçekmece'deydi. Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor'un bu haftaki konuğu Sefaköy Merkez Taksi Durağı Başkanı Alpay Demirkol oldu.

Sakar, konuğuna Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eserinden Ankara'daki uluslararası havalimanının adına, tramvay kullanan kişiden 'Dertleri karıyorum günleri saya saya' sözlerinin geçtiği Çanakkale türküsüne kadar 10 soru yöneltti. Soruların 6'sını doğru cevaplayan Demirkol, "Taksi duraklarına gösterdiği ilgi için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederiz. Keyifli bir akşam geçirdik" dedi.

HER CUMA FARKLI BİR TAKSİ DURAĞINDA

Her cuma saat 21'de farklı bir taksi durağına konuk olacak Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor radyo programıyla kentin dört bir yanına yayılması hedefleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Küçükçekmece Başakşehir İstanbul Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title