Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Adana'da Konferansa Katıldı

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı. Adana halkı konferansa yoğun ilgi gösterdi.

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı. Adana halkı konferansa yoğun ilgi gösterdi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri çerçevesinde düzenlenen konferansa katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Adanalılarla buluştu. Konferansa, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda salonu dolduran vatandaşlar, Nihat Hatipoğlu'nu can kulağıyla dinledi. İlahiyatçı Hatipoğlu 'Dosta Doğru' söyleşisinde Peygamber Efendimizi (S.A.V.) tüm yönleriyle anlatırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Hatipoğlu'nu Adana'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hatipoğlu'na çiçek ve tablo takdim etti. - ADANA