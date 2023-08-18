Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın doğumunun 88. yılı Çanakkale'de sempozyum ve etkinliklerle anılacak

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın doğumunun 88. yılı, Çanakkale'de düzenlenecek sempozyum ve çeşitli etkinliklerle anılacak. Etkinlikler kapsamında sempozyum, açılış programı, hatim ve dualar gerçekleştirilecek. Ayrıca Coşan'ın doğduğu köyde de anma etkinliği düzenlenecek.

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, doğumunun Hicri takvime göre 88. yılında Çanakkale'de sempozyum ve çeşitli etkinliklerle anılacak.

Mahmud Esad Coşan Vakfı'ndan (MEC Vakfı) yapılan açıklamaya göre, anma programı 27-29 Ağustos'ta 3 farklı mekanda yapılacak.

Etkinlikler kapsamında 57 akademisyenin sunum yapacağı sempozyumun yanı sıra Gelibolu Azepler Namazgahı'nda açılış programı ve Coşan'ın dünyaya geldiği Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe Köyü'nde hatim ve dualar icra edilecek.

Azepler Namazgahı'nda açılış konferansı düzenlenecek

İlk etkinlik 27 Ağustos Pazar günü, Gelibolu'nun en üst noktasında yer alan ve 1407'de inşa edilen Azepler Namazgahı'nda gerçekleştirilecek.

Program, Osmanlı döneminde deniz seferine çıkacak "Azepler" olarak bilinen donanma erlerinin dua için ilk durak yeri olarak kullanıldığı için Azepler adını alan mekanda sabah namazıyla başlayacak.

Çorba ikramının ardından Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin açılış konferansı ve Doç. Dr. Fatih Koca'nın tasavvuf musikisi konseriyle sona erecek.

İkinci gün etkinlikleri kapsamında 28 Ağustos'ta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde "Mahmud Esad Coşan Sempozyumu" düzenlenecek.

Sempozyumda 57 akademisyen tebliğ sunacak

Eş zamanlı 4 oturum ve farklı salonlarda gerçekleştirilecek sunumlarda, 57 akademisyen tebliğleriyle Coşan'ın ilmi, stratejik, dini, sosyal, siyasi ve akademik çalışmalarını değerlendirecek.

Sunumlarda, "Mahmud Esad Coşan'ın Alevilik-Bektaşilik Çalışmalarına Akademik Katkıları", "Teori-Pratik İlişkisi Bağlamında Rühani Dönüşüm; Mahmud Esad Coşan'ın Ahlak Anlayışı", "Bir Akademisyen ve Tasavvuf Ehli olarak Mahmud Esad Coşan'ın İktisat Bağlamındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi", " Mahmud Esad Coşan'ın Tarih Anlayışı Üzerine Bir Deneme: Makalelerinde Fatih Sultan Mehmed Algısı", "20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Çevreci Sivil Toplum: Mahmud Esad Coşan ve Modern Çevrecilik Anlayışı" gibi konu başlıkları ele alınacak.

Gün boyu sürecek sempozyumda konuşmacılar, uzmanlık alanları kapsamında Coşan'ın görüşleri ve anlayışı bağlamında akademik paylaşımlarda bulunacak.

Coşan, doğduğu köyde dualarla yad edilecek

Son gün programı ise Esad Coşan'ın Hicri takvime göre doğumunun 88. yıldönümüne karşılık gelen 29 Ağustos'ta, dünyaya geldiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde gerçekleştirilecek.

Coşan'ın hayatı ve çalışmaları hakkında sunumun yanı sıra okunan hatimlerin duasının da yapılacağı yad etkinliğine, bölge halkının yanı sıra sempozyum için Çanakkale'ye gelen Coşan'ın talebeleri, akrabaları ve sevenleri de katılacak.

Katılımcılara internet sayfası üzerinden kayıt ile katılım imkanı sunulan sempozyum ve anma etkinlikleri, 2001'de vefat eden Coşan'ın bugüne kadarki çalışmalarının yeniden gündeme getirilmesi amacıyla düzenleniyor.

Üç gün sürecek program hakkında ayrıntılı bilgiye MEC Vakfı'nın "https://sempozyum.mec.org.tr" adresinden erişilebiliyor.