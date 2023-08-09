Priştine'de Renkli Kortej Yürüyüşü

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 2. Uluslararası New Born Dans Festivali'ne katılan ekipler, renkli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek ve kazanan 13 Ağustos'ta açıklanacak. Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bulgaristan, Polonya, Gine'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkeden yaklaşık 350 sanatçı, geleneksel kıyafetleriyle sahne alacak. Festival, 14 Ağustos'ta sona erecek.

Kosova'nın başkenti Priştine'de başlayan 2. Uluslararası New Born Dans Festivali'ne katılan ekipler kortej yürüyüşü düzenledi.

Priştine merkezinde düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Festival Direktörü Zymrije Grajçevci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival kapsamında birçok renkli etkinliğin düzenleneceğini söyledi.

Gösterilerin tüm vatandaşların eğlenmesi için açık olacağını belirten Grajçevci, "Yarın, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta, her ülke jüri önünde onar dakika performans sergileyecek ve 13 Ağustos'ta kazanan açıklanacak." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında, Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bulgaristan, Polonya, Gine'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkeden yaklaşık 350 sanatçı geleneksel kıyafetleriyle başkent Priştine'nin meydanlarında sahne alacak.

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF International) bünyesinde düzenlenen New Born Festivali, 14 Ağustos'ta sona erecek.