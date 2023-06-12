Prens dizisinin ilk bölümü UNIQ Istanbul'da izlendi

Senaryosunu Giray Altınok'un yazdığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği Prens dizisinin ilk bölümü izleme etkinliği UNIQ Istanbul'da gerçekleşti. Dizi oyuncuları ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı etkinlikte konuşan senarist Altınok, ekibin kendilerinin çok güldüğü ve keyif aldığı bir iş yaptığını söyledi. Yönetmen İşbilen ise dizinin Orta Avrupa'da yer alan kurgusal bir ülkede geçtiğini ve Sanal Üretim tekniği kullanılarak çekildiğini belirtti. Toplam 8 bölümden oluşan Prens, 16 Haziran'dan itibaren BluTV'de izlenebilecek.

Senaryosunu Giray Altınok'un yazdığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği "Prens" dizisinin ilk bölümü izleme etkinliği UNIQ Istanbul'da gerçekleşti.

Dizi oyuncuları Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal'ın yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı etkinlikteki basın toplantısında konuşan senarist Altınok, "Bu ekibi bir çocuk grubu olarak düşünün. Ekibimiz kendilerinin çok güldüğü ve keyif aldığı bir iş yaptı." dedi.

Altınok, katılımcıların ilk bölümü dizi ekibiyle izlemesinin önemine vurgu yaptı ve izleyenlerin beğenmesi temennisinde bulundu.

Gösterimden önce AA muhabirine konuşan yönetmen İşbilen, dizinin Orta Avrupa'da yer alan kurgusal bir ülkede geçtiğini kaydederek, "Giray gerçekten çok güzel ve farklı bir senaryo yazdı. Oyuncu kadromuz da çok iyi ama bizi en çok heyecanlandıran şey, çekimlerde kullandığımız teknoloji oldu." diye konuştu.

Sanal Üretim tekniği kullanılarak çekildi

İşbilen, dizide tarihi atmosferi yansıtabilmek için Virtual Production (Sanal Üretim) stüdyosu teknolojisinden faydalandıklarının altını çizerek, "Dizide göreceğiniz mekanların hepsi yüksek çözünürlüklü LED ekranların önünde çekildi. Dokunulan ve oturulan yerler dekorasyon olarak üretildi ama saray içi, dışı, bahçesi gibi mekanların tamamı üç boyutlu ortamlarda yaratıldı ve izlenildiğinde fark edilmeyecek bir kalitede üretildi." ifadesini kullandı.

Bu teknolojinin Türkiye'de ve dünyada bazı yapımlarda kullanıldığını ifade eden İşbilen, "Prens'in çekimlerinin yüzde 80'lik kısmı Sanal Üretim tekniğiyle yapıldı. Sanırım dünyada bu teknolojinin bu yoğunlukla kullanıldığı ilk yapımlardan biri olduk." dedi.

İşbilen, dizinin çok alışılmadık bir tarih komedisi olduğunu ve izleyicilerin beğeneceğini umduğunu kaydetti.

Toplam 8 bölümden oluşan Prens, 16 Haziran'dan itibaren BluTV'de izlenebilecek.