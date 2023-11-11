Prag Büyükelçiliği, Aşık Veysel için anma töreni düzenledi

Prag Büyükelçiliği, vefatının 50'nci yılında UNESCO tarafından 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı? ilan edilmesi münasebetiyle, Aşık Veysel için anma töreni düzenledi. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın düzenlediği Aşık Veysel anma törenine; Azerbaycan, Macaristan, Suudi Arabistan, Tunus, Arnavutluk, Belarus, Fas, Rusya, Sırbistan, Romanya, Moldova, Kazakistan dahil 20'ye yakın Büyükelçi ve Maslahatgüzar dahil 150 üst düzey katılımcı katıldı. PETRA NACHTMANOVA'DAN AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ Büyükelçi Bağış'ın geceye özel davet ettiği, Anadolu, Doğu Avrupa ve Orta Asya halk müzikleri üzerine çalışan sanatçı Petra Nachtmanova, Aşık Veysel'in sevilen türkülerini söyledi, Büyükelçi Bağış ve eşi Beyhan N. Bağış da Türk mutfağından lezzetleri konuklara ikram etti.

'GÜZEL DEĞERLERİ YENİDEN HATIRLATMAMIZA VESİLE OLDU'

Böyle bir etkinlik düzenlemekten dolayı gururlu olduklarını söyleyen Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, 'Aşık Veysel, Anadolu'nun bağrından çıkıp tüm dünyaya insanlık, barış ve hoşgörü mesajları veren gerçek bir gurur. 2023 yılı UNESCO tarafından 'Aşık Veysel Yılı' ilan edildi. Ölümünün 50'nci yılında bu büyük şair, bu büyük ozan, dünyaya barış ve hoşgörü mesajlarıyla kendi değerlerimizi, Anadolu'nun içinden çıkıp gelen o güzel değerleri yeniden hatırlatmamıza vesile oldu. Bugün dünyanın dört bir yanında savaşlar, yokluklar, çatışmalar, insanların birbiriyle mücadelesi var. Ama Aşık Veysel bütün bunlara yıllar evvel çok güzel mesajlarla aslında kara topraktan başka dostumuzun olmadığını, bize uzun ince bir yolda gece gündüz giderek, bu hayatı huzur içerisinde dostlukla ve barış içinde yaşamamız gerektiğini vurgulamış? diye konuştu.

'İLK ŞİİRİNİ ATATÜRK İÇİN YAZMIŞ'

Bağış, şöyle devam etti:

'Aşık Veysel bundan 90 yıl evvel, ilk şiirini Atatürk için yazmış. Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, hem Aşık Veysel'i hem de bize bu cumhuriyeti hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyoruz.'

'PRAG'DA AŞIK VEYSEL'İN MESAJLARINI ÇEK HALKIYLA VE KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK İSTEDİK'

UNESCO'nun 2023 yılını 'Aşık Veysel Yılı' ilan etmesiyle birlikte, Prag'da da Aşık Veysel'in mesajlarını Çek halkıyla ve kamuoyuyla paylaşmak istediklerini ifade eden Bağış, 'Bunu paylaşmak için de Aşık Veysel Vakfı'nın Başkanı ve Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, bizim davetimizi kabul etti ve Prag'a geldi. Berlin'de yaşayan, Türkçeyi su gibi konuşan ve bizim bağlamamızı bizlerden daha güzel çalan Petra Nachtmanova, bu gece geldi ve kendi şehrinde, kendi ülkesinde bir Çek olarak Çekçe mesajlarla çok güzel mesajlarla Aşık Veysel'i anlattı, onun türkülerini dillendirdi. Gerçekten bir Çek sanatçının Türkçeyi bu kadar güzel öğrenip Türk sazlarını bu kadar güzel çalıp ve bizim kültürümüzün bağrından kopan Aşık Veysel'i bu kadar güzel anlatıyor olması, bizim türkülerimizi bu kadar güzel söylüyor olması, hepimizi gururlandırdı. UNESCO'nun 'Aşık Veysel Yılı'nda bir Çek sanatçıyla Çekya'nın başkenti Prag'da böyle bir etkinliği düzenlemek de Büyükelçiliğimiz için büyük gurur vesilesi oldu' ifadelerini kullandı.