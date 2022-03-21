Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Bozkurt: "Karnaval ekonomik değer yaratıyor"

Adana'da 23- 27 Mart'ta gerçekleştirilecek 10. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, bölge ekonomisine ciddi katkı sunmaya başlayan etkinliğin ekonomik değer yarattığını belirtti.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, birbirinden farklı etkinliklerle ve 10'uncu yıla özel sürprizlerle ciddi hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden gelecek konukları ağırlayacaklarını belirten Bozkurt, karnaval heyecanını yaşamak isteyen herkesi 23-27 Mart'ta Adana'ya beklediklerini kaydetti.

Bozkurt, karnavalın ekonomik katkısının da önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Karnaval döneminde kentteki tüm oteller, restorasyonlar doluyor. Artık sadece Adana değil, komşu iller Mersin, Osmaniye, Hatay, hatta Gaziantep, buralardaki otellerde de doluluğun arttığını görüyoruz. İnsanlar Adana içerisinde kalacak yer bulamadığı zaman komşu illerde kalıyor. Sabah Adana'ya gelip, akşam tekrar diğer illere gidiyorlar.

Karnaval, artık bölge ekonomisine de çok ciddi katkı sunmaya başladı. Bu yıl karnaval ekonomisinin yaklaşık 350 milyon lira boyutuna ulaşmasını bekliyoruz. Küçük esnaftan tutun, bütün mağazaların açık olduğu bir ortamda ticaret hacmi de artıyor. Belki bir ayda yapacakları iş hacmine bir hafta sonunda ulaşabiliyorlar. Bu da çok mutluluk verici. İlave uçak, otobüs seferleri konuluyor. Tüm bunlara baktığımızda karnaval 360 derece bir ekonomik değer de yaratıyor."

Bozkurt, bu yıl kentten 1 milyon, başka şehirlerden ve ülkelerden de 300 bin kişinin katılacağını tahmin ettiklerini anlattı.