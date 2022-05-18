Popile, ünlüleri ve hayranlarını iyilik hareketi için bir araya getiriyor - Haberler

Online hediye video platformu Popile, ünlüleri ve hayranlarını hediye videolarla bir araya getirerek, her hediyede bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunuyor. Böylece kitlesel bir iyilik hareketinin öncüsü olmak amaçlanıyor. Platformun kurucu ortağı Kemal Tepret, "Küresel kişiselleştirilmiş hediye pazarı 5 yılda yüzde 400 büyüdü. 2022'yi 77 milyar dolarlık pazar payıyla kapatacak gibi duruyor. Sivil toplum kuruluşu ağımızı büyütmek için çalışmalarımız sürüyor. Hediye video konseptini toplumsal bir iyilik hareketine dönüştürüp, yolumuza bir sosyal girişim yaklaşımıyla devam edeceğiz" dedi.

Özel bir günde sevdiklerine farklı bir hediye vermek isteyenlerin arayışları arttıkça, alternatifler de çoğalıyor. Online hediye video platformu Popile, Türkiye'nin ünlü isimlerini videolu kutlama mesajları için bir araya getiriyor. Türkiye'nin ünlü isimlerine kişiye özel hediye video hazırlatma olanağı sunan platform, aralarında Serdar Ortaç, Alişan, Hande Yener, Şafak Sezer, Rüştü Reçber gibi isimlerin de olduğu ünlülerden yapılan her hediye video talebinde, sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunarak bir iyilik hareketinin öncüsü oluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Popile Kurucu Ortağı Kemal Tepret, "Kullanıcıların, Türkiye'nin en ünlü isimlerinden kişiselleştirilmiş kutlama videoları talep ettiği bir hediye platformu olan Popile, diğer hediye platformlarının yapmadığı bir şey yaparak, ek bir ücret talep etmeden, elde edilen cironun belirli bir yüzdelik oranını sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyor" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER VE HAYRANLARI STK'LARA DESTEK OLUYOR

Platformda spor, sinema, tiyatro ve müzik gibi kategorilerde yüzlerce ismin yer aldığını hatırlatan Tepret, "Popile video hediyelerin Türkiye'nin en ünlü isimlerinden hayranlarına ulaşmasına aracı olurken, bir iyilik hareketine de imza atıyor. Ünlü isimler, Popile'den çekilen videolardan elde ettikleri gelirlerle Haçiko, SMA Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Alzheimer Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmasına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL GİRİŞİM YAKLAŞIMIYLA SİVİL TOPLUM AĞIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Popile'nin yürüttüğü kampanyanın fiziksel etkinliklere dönüştüğüne ve iyiliği yaygınlaştırdığına dikkat çeken Tepret, "Bu kampanyayla Kalamış Parkı'nda hayvan dostlarımız için tonlarca mama dağıttık. Sivil toplum kuruluşu ağımızı büyütmek için çalışmalarımız sürüyor. Hediye video konseptini toplumsal bir iyilik hareketine dönüştürüp, yolumuza bir sosyal girişim yaklaşımıyla devam edeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat