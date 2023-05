Pomak yemekleri gazetecilere tanıtıldı

EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Edirne Lezzet Şenlikleri" Havsa'nın Naip Yusuf köyünde yapılan etkinliklerle devam ediyor.

Türk mutfağının tüm yönleriyle tanıtılması ve dünya sıralamasında hak ettiği yere kavuşması amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya ve hazırlanan yemekler misafirlere ikram edilmeye başlandı.

"Pomak yemekleri önce tanıtıldı sonra ikram edildi"

Köy sakinlerinden Havva Sevimler, "Kayınvalidem öğretti bizlere sabahtan başlardık. Yufka açmaya rahmetli hep böyle kabak tatlıları yapardı. Açardık kabakları rendeleyip yapardı herkese tattırırdık" dedi.

Akademisyen Meryem Şentürk Pelin, "Bugün Naip Yusuf Köyü'ndeyiz 27 Mayıs Türk mutfağı haftası çerçevesinde Havsa kadın üreticiler kooperatifi ile beraber Naip Yusuf Köyü ve sakinlerinin emekleriyle birlikte Pomak yemekleri tanıtımını düzenliyoruz. Köyümüzdeki bütün herkesin destekleyerek ve 20 çeşit yemek hazırladık konaklara ait bütün yemeklerimiz şimdi de bu sorunsuz ikram edeceğiz" diye konuştu.

Sevim Kutlu ise "Türk mutfağı etkinlikleri haftasında ne yapabilirim diye düşünürken haklı bir kültür olsun diye Pomak adetleri tanıtalım istedim. Meryem hanım sağ olsun hemen yardıma koştum çünkü onun ilgi alanı ve eğitim alanı biz sadece projenin yardım kısmındaydık. Bütün hanımları beyleri hepsi maddi manevi her türlü desteği sağladı. Yemeklerinizi beraber pişirdik yemeklerinizi için hazırlanışı bütün kadınlarımıza ait her şey mecbur kuruyla hallettik. Çok şükür ve birazdan bu programımız başlayacak, yemeklerimiz sunulacak inşallah güzel bir gün geçireceğiz inşallah inşallah Bu yemekleri çok yapardı var fasulye takılı keşkek tapuda yemeği, bakla çorbası, bütün hepsini yapardı var şimdi gençlerimize tanıtmaya başlayacağız bütün her kişiyi yemeğe bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Muhtar Serkan Şahin "Bugün çok mutluyuz. Yöresel Pomak yemeklerinin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Böyle bir etkinlik yapmış bulunuyoruz, gururluyuz, mutluyuz, sevinçliyiz "

Yapılan etkinlikte, 20 çeşit Pomak yemeği katılımcılara ikram edildi.

