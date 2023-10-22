Polonya-Türkiye Dostluk Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Konseri

Polonya- Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Szymanowski'den Rey'e" isimli konser düzenlendi.

Polonya İstanbul Başkonsolosluğunun Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlediği etkinliğe çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, konser öncesinde yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Polonya uzun yıllara dayanan ortak bir geçmişe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına şahitlik ettiğimiz bu yıl, aynı zamanda Türkiye ile Polonya arasındaki dostluk anlaşmasının da 100. yılı olması münasebetiyle iki ülke arasındaki ilişkiler açısından ayrı bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Konser, İstiklal Marşı ve Polonya milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Karol Szymanowski ve Cemal Reşit Rey'in eserlerinin icra edildiği konserde Frederic Chopin ve Ferit Tüzün'ün eserlerine de yer verildi.

Konserin ardından Polonya'nın 11 Kasım'daki Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.