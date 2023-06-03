Polonya'da Nazım Hikmet anma etkinliği düzenlendi

Polonya'da Varşova Yunus Emre Enstitüsü, Şair Nazım Hikmet'in ölümünün 60'ıncı yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Başkent Varşova'da Hotel Bristol'da düzenlenen etkinlikte yer alan anma köşesinde Nazım Hikmet'in şiir kitapları ve fotoğrafları yer aldı.

Ayrıca açılan anma defterine oteli ziyaret eden vatandaşlar düşüncelerini yazdı.

Oteli ziyaret edip deftere yazı yazan vatandaşlardan Göktuğ Erdal, Nazım Hikmet'in kendisi için her zaman ayrı bir noktada olduğunu belirterek "Ben açıkçası şiiri ve edebiyatı seven bir genç olarak onun yaşadığı hayatı tabiri caizse kavgayı, hayatta kalma mücadelesini çok sevdim. 20'li yaşlarda olup bir noktada bir yerlere gelmeye çalışırken bu kavgaya onun omzuyla devam etmek beni hep mutlu etti. Buraya geldiğimde güzel dizayn edilmiş bir alan gördüm ve bu beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Hotel Bristol, Hikmet'in Polonya ziyaretlerinde kaldığı otel olarak biliniyor ve şairin "Saman Sarısı" şiirini de bu otelde kalırken yazdığı ifade ediliyor.