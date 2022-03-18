Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Metin Başar - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Çanakkale Zaferini hatırlatmak, şehitleri anmak, o günkü zorlu şartları hissettirmek amacıyla polis ekipleri tarafından Üsküdar meydanında vatandaşlara hoşaf...

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

İSTANBUL - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Çanakkale Zaferini hatırlatmak, şehitleri anmak, o günkü zorlu şartları hissettirmek amacıyla polis ekipleri tarafından Üsküdar meydanında vatandaşlara hoşaf ve ekmek dağıtımı yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara hoşaf ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlara hoşaf ve ekmek ikram eden polisler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, askerlerin o günkü karavanasından olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yaparak, mücadele ruhunu biraz olsun anlayabilmek, askerleri anmak, bu zaferi vatandaşlara hatırlatmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağıtılan hoşaf ve ekmekten alan vatandaşlardan Yusuf Yosma, "18 Mart çok önemli bir gün ülkemiz ve milletimiz için. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Onların içmeye hoşafı bile yoktu. Açlıkla, yarı toklukla savaşı kazanmışlar. Şükretmemiz lazım bugünlerimize. Biz de aynı düşüncelerle, aynı duygularla herhalde gireriz cepheye savaşırız. Allah ülkemizi, milletimizi, memleketimizi eksik etmesin. İçerken de duygulandırdı bizi" ifadelerini kullandı.

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

Polisler, Çanakkale Savaşı anısına Üsküdar'da vatandaşa hoşaf ve ekmek dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Kültür Sanat

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Üsküdar, Polis, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title