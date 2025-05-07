Polis Memurları Sanatla Buluştu

Gümüşhane'de polis memurları 'Polisin Sanat Yönü'nü gösterdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de polis memurları Bekir Akçagöz ve Mehmet Akif Torun, "Polisin Sanat Yönü" adını verdikleri resim sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Gümüşhane Üniversitesi Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi sergi salonunda açılan 'Polisin Sanat Yönü' sergisi polislerin yalnızca güvenlik görevleriyle değil, sanatla da iç içe olabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Polis memurları Bekir Akçagöz ve Mehmet Akif Torun tarafından oluşturulan sergide, karakalem ve tükenmez kalemle yapılmış portre çalışmaları, şiirlerin betimlendiği minyatür eserler, dijital ortamda hazırlanmış görseller ve polislik mesleğinin ünlü tablolar üzerinden karikatürize edildiği resimler yer alıyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, hem polislik mesleğine farklı bir bakış açısı kazandırmayı hem de sanat aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Sergi cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

"Polis arkadaşlarımıza da emsal teşkil etmek istedik"

Uzun yıllar boyunca resim çizdiğini ve son 3 senedir profesyonel olarak çalışmalar yaptığını ifade eden polis memuru Bekir Akçagöz, "Polis genellikle toplumda tek yönlü olarak bilinir. Sadece polis kimliğiyle tanınır. Bizim amacımız sadece polis kimliği ile değil, farklı şeyler de yapabildiğini göstermek. Daha derinliği, daha estetik kaygısı olduğuna değinmek. Diğer polis arkadaşlarımıza emsal teşkil etmek istedik. Sergide benim yağlı boya, kuru fırça çizimlerim var. Tükenmez kalem çizimlerim var. Diğer polis arkadaşımın dijital çizimleri var. Minyatür çalışıyor. Modern sanatı ve dijital sanatı, eski sanatı birleştirmeye çalışıyor. Güzel eserleri var onun da. Ben küçüklüğümden beri resim çiziyorum. Ama bunu profesyonel denilecek seviyeye yaklaşık 3 yıl önce getirdim. Polislikten kalan boş zamanlarda sanatla uğraşabiliyoruz, çizim yapabiliyoruz" dedi.

"Ünlü tabloları polislikle bağdaştırarak karikatürize ediyorum"

Daha çok şiirleri betimleyerek minyatür haline getirdiği çalışmalarla ilgilendiğini belirten polis memuru Mehmet Akif Torun, "Bekir Bey'le beraber bu sergiyi açtık. İkimiz de polislikten bir zaman bulmuştuk. Çeşitli eserler yaptık, onunla beraber çalıştık. Hocalarımızda sağ olsun destek oldu, Emniyet Teşkilatı destek oldu. Buraya böyle bir sergi açtık. Karakalemle kolaj çalışmaları yaptık. Bekir'inki daha çok karakalem ağırlıklı ve tükenmez kalemle yaptı. Ben de dijital çizim yaptım. Genelde minyatür ağırlıklı çalışıyorum. Bu bir minyatür türü ama ben şiirleri minyatür yapıyorum. Çoğu şiiri minyatüre döküyorum veya polislikle ilgili bazı şeyleri karikatür tarzında yapıyorum. Mesela orada 'Kask Terbiyecisi' var, görmüşsünüzdür. Daha sonra 'Çığlık' tablosuna Çevik Kuvvet Polisi'nin müdahalesi var. Bunların hepsini karikatür tarzında kendi çapımda yorumluyorum" diye konuştu.

"Polis oldukları için çok titizler"

Aynı zamanda öğrencileri olan polis memurlarıyla çalışmaktan çok büyük mutluluk doyduğunu söyleyen Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mahir Bayramoğlu, "Bizim öğrencilerimiz normalde bu polis arkadaşlarımızdan daha genç ama onların disiplini, duruşu ve derse olan ilgisi onları da motive ediyor. Ben de onlarla birlikte ders yapmaktan çok zevk alıyorum. Çok geniş bir bilgiye sahip arkadaşlar. Polis oldukları için de çok titizler ve sanata da çok büyük ilgileri var, bakış açıları çok zengin" ifadelerini kullandı.

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