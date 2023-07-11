Piyanist Genç, Vize Sorunuyla Karşı Karşıya

Antalya'da yaşayan Güneş Tunçkıran, piyanoda elde ettiği başarılarla Almanya'daki müzik okulundan kabul aldı. Ancak henüz vize başvurusu için randevu alamayan Tunçkıran, eğitim fırsatını kaybetmek istemiyor.

ANTALYA'da yaşayan Güneş Tunçkıran (17), piyanist büyükbabasının desteğiyle çocuk yaşta öğrendiği piyanoda uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti. Almanya'daki müzik okulundan kabul alan Tunçkıran, 25 Temmuz'da başlayacak eğitim için henüz randevusunu dahi alamadığı vize sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Güneş Tunçkıran, çocukluk yaşlarından itibaren müziğe yakınlık hissederken, 6 yaşına geldiğinde piyanist dedesi Bora Şakarca'nın piyanosuna ilgi duymaya başladı. Torununun ilgisini gören Şakarca, Tunçkıran'a temel piyano bilgilerini gösterdi. Tunçkıran, bu süreçten sonra kendisi piyano çalışıp, dinlediği parçaları çalmaya başladı. Annesinin desteğiyle konservatuar sınavlarına giren Tunçkıran, öğretmenlerin yönlendirmesiyle 2 yıl klarnet bölümünde eğitim aldı. Kendisini ifade edebildiği tek enstrüman olduğunu düşündüğü piyanodan kopamayan Tunçkıran, çalışmaya devam etti. Klarnet ile birlikte piyano sınavını da başarıyla tamamlayan Tunçkıran, piyano bölümüne geçiş yaptı. Bu sırada girdiği uluslararası yarışmalarda dereceler kazanan Tunçkıran, ünlü piyanistlerden Gülsin Onay'a da canlı performans sergiledi.

ALMANYA'DAN KABUL ALDI

Güneş Tunçkıran, kısa zamanda elde ettiği başarıların ardından yaz okulu için başvuruda bulunduğu Almanya'daki müzik okulundan kabul aldı. 25 Temmuz'da başlayacak eğitim için Tunçkıran'a davetiye de gönderildi. Ancak henüz vize başvurusu için randevu dahi alamayan Tunçkıran, elindeki fırsatı bu yüzden kaybetmek istemiyor.

Piyanoya ilgisini anlatan Güneş Tunçkıran, Piyano ile tanışmamda büyükbabamın çok katkısı oldu. O da bir piyanist ve bana piyanoyu o sevdirdi. 5-6 yaşlarımda piyanoya hep dokunuyor, çalmak istiyordum. O yaşlarımdan bu yana hep ilgimi çekiyordu. Büyükbabam da bu ilgimi fark etti ve bana öğretmeye başladı. İlk adımı onunla birlikte attım. Sonrasında çok düzenli eğitim alamadım ama kendim çalışmaya devam ettim dedi.

'KENDİMİ PİYANOYLA EN İYİ ŞEKİLDE İFADE EDEBİLİYORUM'

Okul sürecinde yaşadıklarını anlatan Tunçkıran, Odamda çalışırken annem gelip 'Konservatuar sınavı var. Girmek ister misin' diye sordu. Ben daha konservatuarın ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Müzikle ilgili bir şey olduğunu bildiğim için girip şansımı deneyeyim dedim. Yetenek sınavının ardından beni klarnet bölümüne uygun görüp kabul ettiler. 2 sene bu bölümde okuyup hem piyano hem klarnet çalışıp, asıl istediğim bölüm olan piyano bölümüne geçtim diye konuştu.

Katıldığı uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Tunçkıran, Herkes kendini bir şekilde ifade edebiliyor. Ben kendimi piyanoyla en iyi şekilde ifade edebiliyorum. Ben dünyaya ulaşmak istiyorum. Farklı ülkelerde konserler vermek istiyorum. Almanya'da başvurduğum yaz okuluna kabul aldım. Türkiye'deki vize sorununu bildikleri için okul tarafından davetiye gönderildi. Başvurum onaylandı, ücretler ödendi ancak şu an en büyük sorunum bu dedi.