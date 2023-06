Pınk Martini, 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da konser verecek

ABD'li müzik grubu Pınk Martini, Avrupa turnesi kapsamında 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor.

"Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream", "Je Dis Oui" albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini grubu, 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da konser verecek.

Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar geniş bir repertuvara sahip topluluk, İstanbul konserinde vokalde China Forbes ile sahneye çıkacak.