Pınk Martini, 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da konser verecek

ABD'li müzik grubu Pınk Martini, Avrupa turnesi kapsamında 30 Haziran'da Turkcell Vadi İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Kendilerini 'Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları' olarak tarif eden topluluğun şarkıları, La Casa de Papel'den The West Wing'den Desperate Houseviwes'a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.