Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu

Resim sanatını sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda kazananlar belirlendi. Yarışmaya Türkiye'nin 7 bölgesinden binlerce çocuk katıldı. Kazanan öğrencilere bisiklet ve bluetooth kulaklık gibi ödüller verildi.

Resim sanatını sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla 42 yıldır düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda kazananlar belirlendi.

Pınar'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla bu yıl "Benim İçin Cumhuriyet" temasıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin 7 bölgesinden 6-14 yaş arasındaki binlerce çocuk katıldı.

Başkanlığını Prof. Mümtaz Sağlam ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği yarışma jürisinde, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Dastarlı Dellaloğlu ve Hürriyet Gazetesi köşe yazarı, gazeteci İhsan Yılmaz yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, henüz resimle tanışmamış binlerce çocuğu yarışma aracılığıyla resimle tanıştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukların özgüven ve yaratıcılık sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. Bu yaklaşımla, bugüne kadar toplam 4 milyondan fazla çocuğun resmiyle kendilerini ifade etmelerine destek olduk. Bu yıl ülkemizin 100. yılı dolayısıyla 'Benim İçin Cumhuriyet' temasıyla çocuklarımızın nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini görmek istedik. Yarışmamıza katılan tüm minik ressamların hayallerine ortak olarak sanatla buluşmalarına aracılık etmekten mutluluk duyuyor, çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmesini ve sanatla iç içe bir ömür geçirmesini diliyoruz."

Yarışmayı kazanan 7 öğrenci bisiklet, 7 öğrenci bluetooth kulaklık kazanırken, bu yıla özel deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki 20'ye yakın çadır kent ve konteyner kentte düzenlenen Pınar Çocuk Resim Atölyesi'ndeki faaliyetlere katılan çocukların resimlerine özel bir kategori oluşturuldu.

Bu kategorideki 3 başarılı minik ressama jüri özel ödülü olarak bisiklet ve 3 bluetooth kulaklık hediye edildi. Ayrıca, yarışmada deprem bölgesinden katılım gösteren 6 öğrenciye de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursu verildi.

Yarışmayı kazanan tüm öğrenciler profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle de ödüllendirilirdi.

Yarışmanın sonuçlarına "www.pinar.com.tr" adresinden ve "pinarlayasam" sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.