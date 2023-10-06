Phoenix Sanat Müzesi'nde Yerli Halklar Günü kutlamaları düzenlendi
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ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki Phoenix Sanat Müzesi'nde Yerli Halklar Günü kutlamalarının açılış partisinde geleneksel müzik aletleri çalan yerli sanatçılar, dans performansları, geleneksel kostüm, sanat ve yemek kültürlerini sergiledi.
PHOENİX, 6 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki Phoenix Sanat Müzesi'nde Yerli Halklar Günü kutlamalarının açılış partisinde geleneksel müzik aletleri çalan yerli sanatçılar, 4 Ekim 2023.
Yerli Halklar Günü kutlamaları çerçevesinde, ABD'nin güneybatısındaki Arizona eyaletinin Phoenix kenti ve çevresindeki bölgelerden gelen yerliler Çarşamba günü akşam saatlerinde Phoenix Sanat Müzesi'nde dans performanslarını, geleneksel kostüm, sanat ve yemek kültürlerini sergiledi. (Fotoğraf: Xuguang Sui/Xinhua)