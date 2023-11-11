Philadelphia Orkestrası'nın Çin turunun 50. yıldönümü özel konseri düzenlendi

Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra ülkede konser veren ilk Amerikan orkestrası olan Philadelphia Orkestrası'nın 1973 yılında gerçekleştirdiği ziyaretin 50. yıldönümü münasebetiyle özel bir konser düzenlendi. Konserde, Philadelphia Orkestrası, Çin Ulusal Senfoni Orkestrası ve Asya Gösteri Sanatları Konseyi performansları yer aldı.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra ülkede konser veren ilk Amerikan orkestrası olma niteliği taşıyan Philadelphia Orkestrası'nın 1973 yılında Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin 50. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen özel konsere katıldı.

Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Philadelphia Orkestrası Başkanı ve CEO'su Matias Tarnopolsky'nin mektubuna cevaben yazdığı mektubu okudu.

Xi'nin mektubunda, orkestranın yarım yüzyıl önce yaptığı tarihi Çin turunun, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinde çok önemli bir rol oynadığı ve Çin-ABD kültürel etkileşiminde bir çözülmeye işaret ettiği belirtiliyordu.

Konserde Philadelphia Orkestrası, Çin Ulusal Senfoni Orkestrası ve Asya Gösteri Sanatları Konseyi performansları yer aldı, 10 Kasım 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)