Phaselis Festivali'nde Caz Rüzgarı Esti

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Phaselis Festivali'nin son gününde antik şehirde caz rüzgarı esti. Sahneye çıkan Flapper Swing Grubu sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Kemer ilçesinin 2 bin yıllık tarihi ile her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde Kemer Yöresi Tanım Vakfı (KETAV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Cumhuriyetin 100'üncü yılına atfen bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Phaselis Festivali'nin kapanışında sahneye Flapper Swing Grubu çıktı.

Vokalde Nevin Hetmanek, gitarda Erhan Erbelger ve Tomas Hetmanek, saksafonda Batu Şallıel ve kontrbasta Oğuz Alp Erdoğmuş'dan oluşan Flapper Swing Grubu, cazın altın çağı olarak bilinen 1920'ler ve 1930'ların parçalarını Phaselis Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluşturdu. Yaklaşık 1 saati aşkın süre sahnede kalan grup sanatseverlere unutulmaz dakikalar yaşatırken uzun süre alkışlandı.

Festivalin tamamlanmasının ardından konuşan KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, "Bu yıl Vakfımız tarafından Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atfen 13'üncüsünü düzenlediğimiz Phaselis Festivali, Flapper Swing konserimizle tamamlandı. Festivalimizin düzenlenmesine destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Dr. Candemir Zoroğlu'na, Kemer Kaymakamlığımıza ve Belediyemize, ayrıca Vakfımız adına organizasyonu düzenleyen Genel Sekreterimiz Filiz Ceylan Eraslan'a, destek veren turizmcilerimize ve elbette konserlerimize katılan tüm sanatseverlere teşekkür ederiz" dedi. (DHA)