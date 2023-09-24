Phaselis Festivali'nde Anadolu Ozanları Sahne Aldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Phaselis Festivali'nin ikinci gününde Anadolu Ozanları sahneye çıktı.

Kemer ilçesinin 2 bin yıllık tarihi ile her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde, Kemer Yöresi Tanım Vakfı (KETAV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi'nin destekleriyle 13'üncüsü düzenlenen Phaselis Festivali'nin ikinci gününde Anadolu Ozanları sahneye çıktı.

UNESCO Aşık Veysel yılı olması dolayısıyla Phaselis Festivali'nde Anadolu ezgilerinin, batı müziği ile sentezlendiği gecede solist Zeynep Halvaşi, solist ve bağlamada Erdem Şimşek, piyanoda Metin Kiper, viyolonselde Murat Süngü ve perküsyonda Burak Çakır sahnede yer aldı. Seyircilerin tüm eserlere eşlik ettiği gecede opera sanatçısı Teyfik Rodos da sanatçılara katıldı. 1 saati aşkın süren konser sonunda sanatseverler sanatçıları ayakta alkışlarken sahne sonrası da bol bol fotoğraf çektirdi.

Konser sonrası konuşan KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, Her yıl Phaselis Festivali'nde cazdan, operaya, Anadolu ezgilerinden, klasik müziğe, farklı ezgileri sanatseverlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Festivalimizin olmazsa olmazı haline gelen Anadolu ezgilerini bu yıl Anadolu Ozanları Grubumuz seslendirdi ve sahne sonrası sanatseverlerden çok güzel dönüşler aldık. Anadolu Ozanları'na ve konserlerimizi dinlemeye gelen tüm sanatseverlere, KETAV Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ederiz dedi. (DHA)