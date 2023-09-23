Phaselis Festivali Cumhuriyet Tangoları Grubu Konseriyle Başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 13. Phaselis Festivali, Cumhuriyet Tangoları Grubu'nun konseriyle başladı. Festival, antik kentte yapılan açılış töreniyle başladı ve birçok katılımcıyı ağırladı. Konser sonrası orkestra şefi Hakan Şensoy, Türk kadınına armağan edildiğini belirtti. Festival, Kemer'in en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Phaselis Festivali, Cumhuriyet Tangoları Grubu'nun konseriyle başladı.

Kemer 'in 2 bin yıllık tarihi ile her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde, Kemer Yöresi Tanım Vakfı (KETAV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Phaselis Festivali'nin açılışı yapıldı. Açılışa Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz ve KETAV Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Aytuğ, Asım Burak Kıpçak, Ayhan Çakıcı, Burak Orkut, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, TÜRSAB Kemer BTK Başkanı Mehmet Akbaba, Kemer ATSO temsilcisi Mehmet Çokseyrek, turizmciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar katıldı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festival antik kentte tarihi kemerlerin önünde kurulan alandaki kokteylle başladı. Kokteyl sonrası Cumhuriyet Tangoları Grubu sahneye çıktı. Şef Hakan Şensoy'un grubun solistliğini Ezgi Köker ve Teyfik Rodos yaptı. Kemanda Can Özhan, bandoneonda Tolga Salman, piyanoda Toros Can yer aldı. Cumhuriyet Tangoları Grubu'nun başarı ile sergilediği eserler ve danslarğ, seyirci uzun süre alkışladı.

ŞENSOY TÜRK KADININA ARMAĞAN EDİYORUZ

Konser sonrası sahnede konuşan orkestra şefi Hakan Şensoy, Cumhuriyetin en büyük kazanımı kadın ve erkeğin eşitliğidir. Bugün ülkemizde her gün kadın cinayetleriyle, kadının hor görülmesiyle, kadına şiddetle sürekli irkiliyoruz. Bunun en önemli nedeni erkeklerin kadınlarımızı eşit görememe kompleksi. Türk kadını erkeklerin kazanamadığı dünya, Avrupa şampiyonluğunu alıyor. Türk kadını her zaman bizim başımızın tacı. Biz korktuğumuz için şiddet uyguluyoruz. Bu geceyi ve Cumhuriyet Tangoları'nı Türk kadınına armağan ediyoruz diye konuştu.

KAYMAKAM SOLMAZ KEMER'İN EN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, şunları söyledi

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atfen 13'üncüsünü düzenlediğimiz Phaselis Festivali, Kemer'in en önemli etkinliklerinden bir tanesi. Etkinlik bölgemizde turizmin sadece deniz, kum ve güneş ile kalmadığının sanatın da bunlardan bir tanesi olduğunun göstergesidir.

BAŞKAN TOPALOĞLU TANITIMA VE SANATA VERİLEN DEĞERE KATKI SAĞLIYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da sanatla tarihi buluşturan Phaselis Festivali'nin düzenlenmesinde KETAV başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Topaloğlu, Antik kent Phaselis'te organizasyonun yapılması çok anlamlı. Bu festival, hem Kemer tanıtımına hem de sanata verilen değere katkı sağlıyor. İlçemizde tatilini sürdüren çok sayıda yabancı misafir de festivale iştirak etti diye konuştu.

YORULMAZ CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINA ATFEN DÜZENLEDİK

Alternatif turizm için Kemer İlçesinde sanattan spora birçok etkinliğin düzenlendiğini belirten KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, şunları söyledi

Phaselis Festivali turizm çeşitliliği ve bölgemizin en önemli antik kenti olan Phaselis'in tanıtımı için değer verdiğimiz bir etkinlik. Bu yıl festivalimizin ana temasının Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olması bizler için çok önemli.

Phaselis Festivali salı günü sona erecek.