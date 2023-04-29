Phaselis Antik Kenti sınırlarındaki Bostanlık ve Alacasu koylarında inşaat çalışmaları devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel bir şirkete ihale edilen Phaselis Antik Kenti sınırlarındaki Bostanlık ve Alacasu koylarında büfe, kafe ve tuvalet gibi ünitelerin inşaatı, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürüyor. Bakanlık yetkilileri ise mahkeme kararının ihaleyle ilgili olmadığını savundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın özel bir şirkete ihale edilen Phaselis Antik Kenti sınırlarındaki Bostanlık ve Alacasu koylarında büfe, kafe ve tuvalet gibi ünitelerin inşaatı, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürüyor. Bakanlık yetkilileri ise mahkeme kararının ihaleyle ilgili olmadığını savundu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ihaleyi kazanan özel şirket, 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarında, büfe, kafe, tuvalet gibi ünitelerin yer aldığı halk plajı inşasına başladı. 'Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' adıyla ihale edilen proje kapsamında başlatılan çalışmalara, çevre örgütleri ve bazı meslek odaları karşı çıktı.

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kemer Kaymakamlığı yetkilileri, Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13/10/2022 tarih ve 14634 sayılı kararına yönelik olduğunu, projenin ihalesiyle ilgili olmaması nedeniyle işlemlerin devam ettiğini dile getirdi.