Peru Mutfağından Osmanlı ve İspanyol Etkisi

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, Peru mutfağında Osmanlı Devleti ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkenin gastronomisinin etkisinin bulunduğunu söyledi. Peru mutfağı, deniz ürünleri ve patatesle öne çıkıyor ve birçok farklı ürün çeşitliliği sunuyor. Büyükelçi, Peru mutfağının dünyada popüler hale geldiğini ve ülke kültürünün binlerce yıllık deneyiminin sonucu olduğunu belirtti.

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, Peru mutfağında Osmanlı Devleti ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkenin gastronomisinin etkisinin bulunduğunu söyledi.

Güney Amerika'nın And bölgesinde yer alan Peru'da gastronomi, deniz ürünleri ve patatesle öne çıkıyor. Ülkede patatesten mısıra, biberden egzotik meyvelere kadar ürün çeşitliliği oldukça fazla.

Osmanlı, İspanyol, Afrika, Çin, Japon ve İtalya mutfağının bileşimiyle oluşan Peru mutfağı, en egzotiğinden en gelenekseline kadar çok çeşitli yemekler sunuyor.

Büyükelçi de las Casas, "Peru Mutfağı Haftası" dolayısıyla ülkesinin mutfağını ve lezzetlerini büyükelçilik rezidansında AA'ya anlattı.

Bu özel haftada Peru mutfağının başarısını kutladıklarını belirten de las Casas, ayrıca gıda güvenliğine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Peru mutfağının dünyada çok popüler hale geldiğini kaydeden de las Casas, bunun ülke kültürünün binlerce yıllık deneyiminin sonucu olduğunu söyledi.

De las Casas, İnka ve İnka öncesi toplumların geçmişte patatesten kinoaya kadar pek çok ürünü evcilleştirdiğini belirterek, bu ürünlerin ana üreticilerinin Perulular olduğunu dile getirdi.

"İspanya'dan, Osmanlı'dan, başka yerlerden edindiğimiz tecrübeler, Peru yemeklerinin üretilmesinde çok önemliydi." diyen Büyükelçi, Afrika, Çin, Japonya, İtalya ve başka ülke ve bölge mutfaklarından da etkilendiklerini anlattı.

De las Casas, Peru mutfağının "farklı katkıların karışımının sonucu" olduğuna dikkati çekerek, "Bu gastronominin başarısı, aynı zamanda özel hava koşulları ve Peru'da bulabileceğiniz mikroiklimlerle de ilgili. Bu tarz ürünleri üretebilmemiz için çok zengin, çok özel olan bu topraklar, bize o gastronomiyi hazırlamamızı sağlıyor." dedi.

Peruluların en gözde yemekleri

Ülkesinin en popüler yemeklerini anlatan Büyükelçi, "ceviche"nin en popüler yemeklerden olduğunu söyledi.

De las Casas, ülkenin farklı bölgelerinde ceviche'nin çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, "Temel olarak ceviche, taze balıktan limon, biraz tuz ve karabiberle hazırlanan bir yemektir. Esasen şudur: Limonlu balık. ceviche'nin başka birçok çeşidi var ama esasen budur." ifadelerini kullandı.

Bir diğer popüler yemeklerinin "causa" olduğunu kaydeden de las Casas, bunun Peru'daki özel bir patates türü olan sarı patates ve limonla hazırlandığını, içinin tavuk, sebze veya ton balığıyla doldurulabileceğini söyledi.

Büyükelçi, Peru'da çok çeşitli yöresel lezzetlerin olduğunu dile getirerek, "papa a la huancaina"nın bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Siyah mısır ve patatesten hazırlanan tatlılar

Peru tatlılarını da tanıtan Büyükelçi de las Casas, en çok bilineninin "suspire a la limena" olduğunu belirtti.

De las Casas, ayrıca siyah mısırdan yapılan "mazamorra morada"nın yanı sıra tatlı patates ve balla hazırlanan "picarones" ve "turrón de Dona Pepa" gibi çeşitli tatlılarının da olduğunu anlattı.

Büyükelçi, Peru mutfağında Osmanlı da dahil olmak üzere pek çok ülkenin gastronomisinin etkisinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de Peru yemekleri ve Peru restoranı görmek istediğini vurgulayan Büyükelçi, "Perulu bazı girişimcileri buraya yatırım yapmaya ve Türkiye'de varlık göstermeye teşvik etmek için biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. Bu, harika olacak." değerlendirmesini yaptı.