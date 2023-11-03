Peru'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları devam ediyor

Peru'da, Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğinin girişimleriyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları vesilesiyle bir dizi etkinlik yapıldı.

Başkent Lima'daki ünlü Circuito Magico del Agua Parkı'nda, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna özel program düzenlendi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, 100. yıl dolayısıyla, Miraflores Belediyesi binası ile okyanus kıyısındaki turistik bulvar Malecon de Cisneros'ta yer alan Eduardo Villena Rey Köprüsü, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Öte yandan,100. yılı etkinlikleri kapsamında, 2-5 Kasım'da Lima Türk Filmleri Haftası düzenleniyor.

Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli'nin ev sahipliğinde 30 Ekim'de organize edilen Cumhuriyet resepsiyonuna üst düzey diplomatlar ve Peru'da yaşayan Türk vatandaşları katılmıştı.

Peru Dışişleri Bakanı Ana Gervasi'yi temsilen resepsiyona katılan Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Elmer Schialer, konuşmasında, "Peru, Türkiye'nin müreffeh bir geleceğe sahip olmasını ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devamını yürekten dilemektedir." ifadesini kullanmıştı.