Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatro kalıntıları büyük ilgi görüyor

Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, kazı alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında kazı başkan yardımcısı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden öğretim üyesi Arda Bülbül'den bilgi aldı.Milletvekili Mestar Özcan, Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan eserlerin ilçe ve Tekirdağ için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Ortaya çıkarılan tiyatroda kullanılan tekniklerin günümüze ışık tuttuğunu ve her zaman çalışmalara destek vereceklerini söyleyen Özcan, Marmaraereğlisi'nde eski çağlardan Roma devrinden bir antik şehir var. Bu antik şehrin kazı çalışmaları Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından sürdürülüyor. Marmaraereğlisi Belediye Başkanımız Hikmet Ata'nın da destekleriyle burada muhteşem bir eseri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Mutlaka uzun bir uzun soluklu bir süreç olacak.Ancak el birliğiyle buradaki eserleri inşallah hem ülkemiz içerisinde, hem de yurt dışından gelecek olan misafirlerimize, turistlerimize onların gezmelerine, görmelerine imkan sağlayacak hale getireceğiz. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Antik şehrin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte değeri bir kat daha artacak. Bunu çok iyi biliyoruz dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, iki yıl önce başlayan kazı çalışmalarının şu anda antik kentin tiyatrosunda yoğunlaştırıldığını söyledi. Ata, Sahne binası ve oturma alanları ortaya çıktı. Çalışmalar bu hızla devam ederse 3 ya da 4 yıl içinde tiyatronun tamamının ortaya çıkacağını umuyoruz. Kültür bakanlığımız ve biz de belediye olarak kazıyı destekliyoruz. Yakınlardaki birkaç özel kuruş tarafından ufak ta olsa destekler geliyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla destek olmayı umuyoruz Tekirdağ ve Marmaraereğlisi'nde faaliyet gösteren firmalara da seslenmiş olalım, burası sadece ilimiz ve ilçemiz için değil hem Trakya için hem de ülkemiz için önemli bir kazı. Antik kent Efes gibi hatta daha büyük bir kent ortaya çıkacak dedi. (DHA)