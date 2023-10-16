Pera Palace Oteli'nde 100. Yıl Müzayede Sergisi Başladı

22 Ekim'de Pera Palace Oteli'nde gerçekleştirilecek olan müzayedede, resim sektörünün başyapıtları arasında yer alan 100 eser sanatseverlere sunulacak. Müzayedeye çıkacak eserler, Pera Palace Otel'de sergilenmeye başlandı.

100. yıl müzayedesini düzenleyen Nişart Gallery'nin sahibi ve müzayedenin sunucusu Ali Tokat, "Yaklaşık beş yıldır salon müzayedesi yapılmıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde böyle özel bir müzayede düzenlemeye karar verdik.

Bu müzayedede resim sanatının ülkemizdeki en önemli temsilcilerinin başyapıtlarını satışa sunacağız.

Bu eserler arasında Nuri İyem, Fikret Mualla, İbrahim Çallı, Mustafa Ata, Ömer Uluç, Hikmet Onat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Haluk Akakçe, Devrim Erbil, İbrahim Safi, Ergin İnan, Komet, Münih Fehim Özarman ve İbrahim Safi'nin eserleri bulunuyor.

Koleksiyonerler, sektörde 5 yıl aradan sonra yapılacak bu ilk salon müzayedesine Nişart'ın internet sitesinden kayıt olarak pey verebilecek ve canlı olarak takip edebilecekler" açıklamasını yaptı.