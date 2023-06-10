Dünya Dans Günü kapsamında gerçekleştirilen Pera'nın Seslerinden Dansa projesi, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde 17 sanatçıyı bir araya getirdi. Projede, farklı kültürlere ait etnik ve interaktif sesler dansa dönüştürüldü.

Dünya Dans Günü kapsamında Pera'nın farklı kültürlere ait etnik ve interaktif seslerini harekete dönüştürdüğü ve 17 sanatçıyı bir arada buluşturan "Pera'nın Seslerinden Dansa" projesi, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Ru Sahne bünyesinde sesin dansla birleştirilmesi temasıyla hayata geçilen projede, Vincenzo Bellini, Manon Lescaut, Henry Purcell, Parsegh Ganatchian, Charles Gounod, Max Janowski gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Projede dansçıların neo klasik ve çağdaş türde icra ettiği danslara piyanoda Terane Abbaszade ve Artür Bağdasaryan eşlik etti.

Performansta uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun geleneksel yöntemlerle dokuduğu avangard kostümler de yer aldı.

"Konseptimizi değiştirerek temelde sesin hareketi üzerine ilerledik"

AA muhabirine yaptığı açıklamalarda projeye dair bilgilendirmelerde bulunan proje temsilcisi dansçı Damla Ürk, 4 yaşında baleye başladığını, ardından konservatuvar eğitimiyle klasik baleden mezun olduğunu söyledi.

Ürk, sonrasında profesyonel olarak bu alanda ilerlediğini dile getirerek, "Bugün burada 17 sanatçı herkes çok profesyonel, multi disipliner şekilde bir araya geliyor. Çağdaş, klasik balerinler, etnik müzik söyleyenler. Bizim his olarak ilk temsilimiz gibi oluyor. Konseptimizi biraz değiştirdik temelde sesin hareketi üzerinden ilerlerdik." dedi.

Dans ekibiyle performansları tarihi yapılar içinde gerçekleştirmek istediklerini belirten Ürk, "2 sene gezmek istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki tüm tarihi yapılar. Çünkü merak ediyoruz böyle alanları görmek istiyoruz, sanatsal aktivitelerle o mekan algısını bütünlüğüne dahil olmak istiyoruz." diye konuştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) baş dansçısı İlke Kodal ise Dünya Dans Günü'nü Pera'nın tarihi dokusuyla ve bu ekiple beraber farklı tarihi mekanlarda var olmaya çalıştıklarını aktararak, opera dans sanatçıları ve piyanistlerle beraber sanatseverlere kolektif ve interaktif bir çalışma sergileyeceklerini anlattı.