Pera Müzesi 2023 Sonbaharında İki Yeni Sergiyle Açılıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2023 sonbaharında 'Gelecek Hatıraları' ve 'Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi' sergileriyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergilerde, sanat eserleri ve panoramik görüntüler aracılığıyla geçmişin ve geleceğin izleri araştırılacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2023 sonbaharını "Gelecek Hatıraları" ve "Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi" sergileriyle karşılayacak.

Konuya ilişkin vakıftan yapılan açıklamaya göre, her iki sergi de 6 Ekim 2023- 25 Şubat 2024 arasında ziyaret edilebilecek.

Müzenin Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'nu oluşturan Suna Kıraç'ın anısına düzenlenen "Gelecek Hatıraları" sergisi hafızayla gelecek tahayyülleri arasındaki bağları araştırırken, İstanbul'un temsil tarihini yeni perspektiflerle değerlendirmeyi amaçlıyor.

Dört bölümden oluşan serginin "Motiflerin Hatırlattıkları" başlıklı bölümünde seramik bezemelerinde kullanılan motiflerden yola çıkan yapıtlar bir araya getirilirken, "Nesnelerin Hafızası"nda ise hikayeler seramik nesneler aracılığıyla anlatılıyor.

Serginin "Bölgenin Hafızası" başlıklı bölümünde mekansal müdahaleler ve mekana özgü yerleştirmeler sunulurken, "Geleceği Hatırlamak"ta spekülatif nesneler, video ve fotoğraflar aracılığıyla geleceğin hafıza nesneleri bir araya getiriliyor.

Küratörlüğünü Ulya Soley'in üstlendiği sergide eserleri sergilenen sanatçılar arasında Adriana Varejao, Aslı Çavuşoğlu, Bilal Yılmaz, Burçak Bingöl, Candice Lin, Deniz Eroglu, Elif Uras, Francesco Simeti, Jorge Otero-Pailos, Livia Marin, Metehan Törer, Neven Allgeier, Oddviz, Skuja Braden, Taner Ceylan, Volkan Aslan, Yasemin Özcan ve Zsofia Keresztes yer alıyor.

"Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi"

"Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi" başlıklı sergi ise Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertson gibi İstanbul'a panoramik bakan sanatçıların eserleriyle gündelik nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor.

Sergi, panorama formunun geçmişini eleştirel bir çerçevede farklı boyut ve bağlamlarıyla ele alıyor.

Küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, K. Mehmet Kentel ve M. Baha Tanman'ın yaptığı sergi, panoramik görüntülerin üretim ve tüketimindeki katmanlı ilişkileri irdelerken, görüntülerin farklı izleyici kitleleri arasında dolaşımını, algılanma şekillerini, yüzyıllar içinde yaygınlık kazanmış farklı medyalar arasındaki bağlantılarını da sorguluyor.

Sergide ayrıca daha önce hiç teşhir edilmemiş ve yayımlanmamış erken 19. yüzyıl panoramalarından bir eser de ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Kent, mimarlık, sanat, fotoğraf ve modern tüketim tarihlerini panoramik imgeler çerçevesinden yeniden okumayı amaçlayan makalelerin yer aldığı kapsamlı bir katalog da sergiye eşlik edecek. Kataloğun yazarları arasında Ahmet A. Ersoy, Namık Günay Erkal, Erkki Huhtamo, Tarkan Okçuoğlu ve A. Hilal Uğurlu bulunuyor.

Pera Müzesi salıdan cumartesiye 10.00-19.00, pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Cuma günleri "Uzun Cuma" kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, çarşamba günleri ise "Genç Çarşamba" kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.