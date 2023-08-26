Pekin Yunus Emre Enstitüsü, Çinli çocuklar için Türkiye tanıtım etkinliği düzenledi

Pekin Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ve Çin arasındaki kültürel etkileşim faaliyetleri kapsamında Pekin'de Çinli çocuklar için tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Türkiye'nin kültürel mirası ve sanatı tanıtıldı, atölye çalışmaları yapıldı ve Türk lezzetleri ikram edildi.

Pekin Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ve Çin arasındaki kültürel etkileşim faaliyetleri kapsamındaki Pekin'de Çinli çocuklar için tanıtım etkinliği düzenledi.

Her yaş, meslek ve sosyal gruptan kişilerin gruplar halinde katıldığı "Gelin Tanış Olalım" başlığını taşıyan Türkiye'yi tanıtım programlarının sonuncusunda, Pekin'deki farklı orta öğretim kurumlarında okuyan 20 kişilik Çinli öğrenci grubu, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne konuk oldu.

Öğretmenler ve rehber eğitimciler eşliğinde kültür merkezini ziyaret eden öğrenciler, enstitü personelinin hazırladığı Türkiye ve onun zengin kültürel mirasını anlatan Çince sunumu ilgiyle takip etti.

Pekin'de yaşayan Türk sanatçılar Ayşe Emel Gümüş ve Hacer Bahadır'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, Gümüş'ün "Mavi Element-Nazar Boncuğu" atölye çalışmasına katılarak, ahşap üzerine nazar boncuğu deseni boyamayı öğrendi.

Türk lezzetlerinden atıştırmalıkların ikram edildiği etkinlikte Çinli çocuklar, Türk kültürüne dair merak ettiklerini sorarak ufuklarını genişletme fırsatı buldu.

Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin hayata geçirdiği "Gelin Tanış Olalım" başlıklı Türkiye tanıtım etkinlikleri, merkezin açıldığı Mayıs 2021'den bu yana Türkiye'yi hiç bilmeyen binlerce Çinli misafiri ağırlayarak kültürel farkındalığın artırılmasına katkıda bulunuyor.