Haber : Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak

 - Güncelleme:

Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak Trakya'nın asırlık geleneği 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulan Pavli Panayırı, 112. kez Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde misafirlerini ağırlayacak.

Pavli Panayırı 112. kez misafirlerini ağırlayacak

Trakya'nın asırlık geleneği 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek

KIRKLARELİ - Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulan Pavli Panayırı, 112. kez Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde misafirlerini ağırlayacak.

Asırlık Pavli Panayırı'nın 112. kez düzenleneceği duyurdu. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan 'Pavli Panayırı' 112. kez 8-11 Eylül tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlayacak.

Ergene Nehrinin kenarındaki düzlük alanda gerçekleştirilen panayır, birçok ziyaretçiyi ilçeye getiriyor. Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan Pavli Panayırına kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılıyor.

Panayır süresince yöre halkı konaklayacağı römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatıyor. Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünün görülebileceği güzel bir ortam sağlıyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Kültür Sanat

Trakya Bölgesi Eylül Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title