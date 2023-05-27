Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Nero'nun deniz feneri yeniden inşa ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkılan 26,5 metrelik deniz feneri, 21 metre yüksekliğe ulaştı. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, üzerine kemerli bölümün taban taşları gelecek olan fenerin son basamağının yerine konulduğunu açıkladı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkılan 26,5 metrelik deniz feneri, 21 metre yüksekliğe ulaştı. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, üzerine kemerli bölümün taban taşları gelecek olan fenerin son basamağının yerine konulduğunu açıkladı.

Kaş ilçesinde, geçmişi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun M.S. 64 yılında yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkılan 26,5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin inşası, Antalya Valiliği'nin ihalesini yaptığı çalışma kapsamında sürüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, en son teknolojilerle orijinal yerleri tek tek belirlendi. 2 bin yıllık deniz fenerinin yüzde 85 oranında orijinal taşlarıyla yeniden inşası, dünyada ilk olarak gösteriliyor.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Deniz Feneri'nin 21 metre yüksekliğinde olduğunu, son basamağının yerine konulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Patara Deniz Feneri'nin son basamağı da yerine konuldu, çok şükür. Bunun üstüne kemerli bölümün taban taşları gelecek. 21 metre, 67'nci basamak" ifadelerini kullandı.