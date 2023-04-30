'Paris'ten Antalya'ya Renk ve Çizginin Peşinde-Eren Eyüboğlu' sergisi açıldı

Ressam Eren Eyüboğlu'nun eserlerinden oluşan "Paris'ten Antalya'ya Renk ve Çizginin Peşinde-Eren Eyüboğlu" sergisi Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Eren Eyüboğlu'nun eserlerinden oluşan " Paris'ten Antalya'ya Renk ve Çizginin Peşinde-Eren Eyüboğlu" sergisi Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Kültür ve Sanat'ta açılan serginin küratörlüğünü sanat tarihçi Ömer Faruk Şerifoğlu üstlendi.

Sergide, Eyüboğlu'nun 1907-1988 yıllarında hayat verdiği 46 eser yer aldı.

Sanatçının portre, natürmort, peyzaj çalışmaları ve soyut resimlerinden oluşan geniş bir seçkiyi barındıran sergi, 11 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Galerideki seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan'ın 1961-2023 döneminde yaptığı 74 eserden oluşan "19612023 Retrospektif Sergisi" de sanatseverlerden ilgi gördü.