Paraguay'da Türk Mutfağı Haftası kutlandı

Paraguay'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında aşçılar ve aşçılık okulu öğrencileri için yemek atölyesi düzenlendi. Büyükelçilik tarafından düzenlenen etkinlikler aşçı ve aşçı adaylarının ilgisini çekti.

Paraguay'da "Türk Mutfağı Haftası", aşçılar ve aşçılık okulu öğrencileri için düzenlenen yemek atölyesi ile kutlandı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 21-27 Mayıs'ta "Türk Mutfağı Haftası" kutlanıyor.

Bu kapsamda Büyükelçilik tarafından Gastronomi Enstitüsü'nde aşçılara ve aşçılık okulu öğrencilerine yönelik yemek atölyesi tertip edildi.

Etkinlikte Büyükelçi Serhat Aksen'in eşi Meltem Aksen, sağlıklı, sürdürülebilir ve atıksız yönleriyle geleneksel Türk mutfağıyla ilgili bilgi verdi.

Aksen, katılımcılara mercimek köftesi yapımını uygulamalı anlattı.

Katılımcılara ayrıca Türk çay kültürü tanıtıldı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, mercimek köftesini Türk çayı eşliğinde tatma imkanı buldu.

Gastronomi Enstitüsü yetkilileri, hafta çerçevesinde Büyükelçilik tarafından iki yıldır düzenlenen etkinliklerin aşçı ve aşçı adaylarının ilgisini çektiğini belirtti.

Yetkililer, geçen yıl hediye edilen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının öğrenciler tarafından ilgiyle kullanıldığını, yemek atölyesinde hazırlanan Türk yemeklerinin de müfredata dahil edildiğini kaydetti.