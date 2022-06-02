"Pandeminin dünya sinema sektörüne etkisi büyük" - Haberler

Kovid-19 salgını, dünya sinema sektörüne çeşitli etkilerde bulundu. Bu etkilerin hem Türkiye hem de dünyanın pek çokülkesi için geçerli olduğunu belirten Yönetmen Ramazan Mutiev, "Salgın, en önemli sektörlerden biri olan sinema sektörünün düşüş yaşamasına neden oldu. Özellikle pandemi etkisinin yoğun bir şekilde görüldüğü 2020-21 yılları arasında, birçok ülkede sinema salonları geçişi süreliğine kapatıldı. Fakat yavaş yavaş sektörde bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerinde bulundu.

The Misfits filmini çeken ve halihazırda The Misfits 2 çekim aşamasında bulunan Ramazan, sinema sektöründe farklı projelerde yer almaya devam ediyor. Sektöre yönelik çeşitli açıklamalarda bulunan Ramazan Mutiev, pandemi sürecinde sinema sektörünün yaşadığı olumsuzluklardan bahsederek,"2020 Nisan ayı verilerine göre dünyanın en büyük 10 sinema pazarında gişe kaybı yaşandığını görüyoruz. Yaşanan bu gişe kaybı yüzde 59 civarında. Yapılan çalışmalar neticesinde sinema sektöründe 2018 yılı için 2,1 trilyon dolarlık, 2019 yılı içinse 2,2 trilyon dolarlık bir büyümeöngörülmüştü. Fakat pandeminin ortaya çıkması, öngörülerin gerçekleşmemesine neden oldu. Başta Amerikan sinema sektörü olmak üzere dünyada sinema sektörünün olumsuzluklar yaşadığını ve sekteye uğradığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"AMERİKAN SİNEMA ENDÜSTRİSİ PANDEMİDEN EN FAZLA ETKİLENENLERDEN"

Amerikan sinema endüstrisinin pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunun altını çizen Mutiev, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Dünya sinema sektörünün yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Amerikan sinema sektörü, en fazla zarar görenlerden biri oldu. Mart 2020 itibarıyla ABD'de 536 sinema salonu geçici olarak kapatıldı. Bu durum ise 45 binden fazla kişinin işsiz kalması ile sonuçlandı. 2020 yılı gişe hasılatında yüzde 60'lık bir düşüş yaşandığını da söyleyebiliriz. Çin'de de benzer bir durum meydana geldi. Ocak 2020 itibarıyla Çin, 70 bin sinema salonunu geçici olarak kapatma kararı aldı. 2019 yılının ilk iki ayında 2,15 milyar ABD doları olan gişe hasılatı, 2020 yılının ilk iki ayında 3,9 milyon ABD dolarına kadar düşmüştür. Bu durum, ekonominin en önemli yapı taşlarından biri olan sinema sektörünün pandemi sürecindeki halini çok iyi anlatıyor. Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler neticesinde sinema sektörünün yavaş yavaş bir toparlanma içerisinde olduğunu söyleyebiliriz."

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat