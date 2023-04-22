Pamukkale bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye'nin turistik merkezlerinden Pamukkale'de bayram hareketliliği yaşanıyor.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentiyle ünlü ören yerinde, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yerli turistler yoğunluk oluşturdu.

Ören yeri girişinde zaman zaman kuyruk oluştu.

İzmir'den gelen Özlem Acar, ilk kez gördüğü Pamukkale'ye hayran kaldığını ifade etti.

Antalya'dan gelen Nermin Kaya ise bölgenin harika bir doğası olduğunu kaydederek, "Arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Pamukkale'nin manzarası, doğası süperdi. Müzeleri ve antik tiyatroyu gezdik." dedi.