Palandöken Kültür Yolu Festivali başladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Festival açılışı için Erzurum'a geldi Bakan Ersoy, Erzurum müzesinin açılışını gerçekleştirdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin açılış programı için Erzurum'a geldi.

Palandöken Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Festival açılışı için Erzurum'a geldi

Bakan Ersoy, Erzurum müzesinin açılışını gerçekleştirdi

ERZURUM - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin açılış programı için Erzurum'a geldi. Aynı zamanda yapımı tamamlanan Erzurum Müzesi'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki yıl beş şehirde 30 binden fazla sanatçının katılımı ile 33 milyondan fazla vatandaşın etkinliklere katılma fırsatı bulduğunu anlattı.

Bakan Ersoy "Kültür yolu etkinlikleri başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da tanıtım ve markalaşma konusunda da çok ciddi sonuçlar getiriyor. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çok önem veriyoruz. Bundan sonra da her yıl 5 şehir ilave ederek kültür yolu festivallerini yaygınlaştıracağız. 100 günlük bir seri olacak. Festivallerimiz 12 Kasım'a kadar devam edecek. Toplamda 11 şehir var. Serinin ikinci ayağına bugün Trabzon Sümela kültür yolu festivali ve Erzurum kültür yolu festivalleri ile devam ediyoruz." dedi.

Etkinliklerin başladığı illerde önümüzdeki yıllarda da benzeri programların ve etkinliklerin devam edeceğini hatırlatan Bakan Ersoy "Bu etkinliklerin yapıldığı şehirler artık düzenli olarak kültür yolu festivali kapsamına alınmış oluyor. Her yıl belli bir tarih sabitleniyor ve o tarihlerde festival gerçekleştiriliyor. Biz kültür yolu festivallerinin tarihlerini kesinleştirmek için belediye başkanlarımızla vekillerimizle görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Erzurum Arkeoloji müzesinin 1969'da paşalar caddesi mevkiinde yaklaşık 6 dönüm bahçe içerisinde yapıldığını ancak deprem deprem tahlillerinden geçemediği için yıkım kararı alınması üzerine yeni müze yapımı için çalışmalara başlandığını ifade eden Bakan Ersoy, "Yeni müze, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi üç kümbetler mevkiinde planlanmış 2018'de yapımına başlanmış ve 2021 yılı sonunda tamamlanmıştır. Toplamda yaklaşık 46 milyon liraya mal olan müze 11 bin metrekare alana sahip 3 blok halinde modern bir yapım tarzıyla inşa edilmiştir. Müzenin bulunduğu alan millet bahçesi şeklinde dizayn edilmiş olduğundan ve etraftaki binaların kentsel dönüşümü nedeniyle bugüne kadar ertelenmiştir. Müzede M.Ö. 5 bin'lere kadar uzanan arkeolojik buluntular Urartulara, Romalılara ait eserler, Selçuklular ve Cumhuriyet dönemini içeren etnografik bölümlerde bulunmaktadır. Restorasyon Bölge Laboratuvarları ve müze İdare binası, Çocuk tasarım müzesi ve kafeterya bölümünde müze müştemilatında yer almaktadır. Toplamda 20 bine yakın eser müzemiz envanterine kayıtlıdır" diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi müze hakkında bilgiler verdi.

Erzurum, Anadolu'nun zirve kenti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise törende yaptığı konuşmada, "Bilim, kültür, tarih ve sanatın beşiği Erzurum; bünyesinde barındırdığı değerler, gelişim, değişim ve dış dünyaya açılan tarihi kapısıyla günümüzde ülkemizin en seçkin şehirlerinden biridir. Erzurum; binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültür ve medeniyet birikimiyle Anadolu'nun ziyneti ve müstesna şehirlerinin başında gelmektedir. Tarihsel süreçte birbirinden farklı millet ve medeniyetlere beşiklik etmiş olan kent, stratejik önemiyle hep göz önünde olmuş, işte bu yüzdendir ki; Erzurum için "Anadolu'nun Zirve Kenti" şeklinde bir tanım geliştirilmiştir.

Tabyalarla çevrili durumdaki şehir; medrese, cami, kervansaray, han ve hamam gibi tarihi yapılarla da, birbirinden farklı medeniyetlerin izini halen daha günümüze yansıtmaktadır" diye konuştu.

Açık hava müzesi

Dünya'nın görülmeye değer en önemli şehirlerinden biri olan ve 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Erzurum'un aynı zamanda medeniyetlerin de beşiği olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, "Tarih ve medeniyet şehri Erzurum; kadim geçmişi ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesini barındırmaktadır. Bilindiği gibi günümüzde turizmin oluşturduğu ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler, özellikle uluslararası alanda giderek büyük bir önem taşımaktadır. Turizm, uluslararası ölçekte geniş istihdam olanakları ihtiva eden bir sektördür ve dünyada yüzbinleri aşkın insanı istihdam etmektedir.

İnanç, kültür, termal, doğa ve kış turizmin de merkezi olan Erzurum'da medeniyet tasavvuru perspektifinden yola çıkarak festivalimizin de adını taşıyan Kültür Yolu Projemizle şehrimizin beton ve taşlar ardında kalan kültür mirasını gün yüzüne çıkardık. Erzurum Kalesi ve çevresi şimdi eşsiz görkemiyle kentin adeta cazibe merkezine dönüştü" dedi.

Açılış törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum AK Parti Milletvekili Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin kültürel değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmanın yanında şehirlere marka etkinlikler de kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda belirlenen 11 rotadan biri de Erzurum. 19-27 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da devam edecek olan Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde; Aşık Ruhani ve Aşık Hüseyin Summanioğlu'nun Dinletisi, Oltu Taşı Sergisi ve Muhammed Mağ 'Hiç Sergisi, Gastronomi Alanı, Kerem ile Aslının Buluşma Noktası, Türk Süsleme Sanatları Sergisi ve Çocuk Etkinliği Alanı programları olacak.