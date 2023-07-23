Pakistanlı İngiliz Soprano Saira Peter, Mevlana'nın Şiirlerini Kavvali ile Besteledi

Pakistan asıllı İngiltere vatandaşı soprano ve dünyanın ilk 'sufi opera sanatçısı' Saira Peter, Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiirlerini kavvali ile besteleyerek bunu dünya çapında yayınladı. Peter, Rumi'nin tasavvuf kelamını Farsça ve Türkçe olarak içeren 'Rabeem Ver' ismiyle füzyon kavvali besteledi. Hazreti Mevlana'nın şiirlerini besteleyen Peter, klibi de aldığı izinle Mevlana'nın Konya'daki türbesinin bulunduğu alanda çekti.

Pakistan asıllı İngiltere vatandaşı soprano ve dünyanın ilk "sufi opera sanatçısı" Saira Peter, Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiirlerini kavvali ile besteleyerek bunu dünya çapında yayınladı.

Mevlana'nın Allah'ın rahmetini konu alan şiirlerinden esinlenen Peter, Rumi'nin tasavvuf kelamını Farsça ve Türkçe olarak içeren "Rabeem Ver" ismiyle füzyon kavvali besteledi.

Peter, Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne katıldığı 2021'de performansının beğenilmesinin ardından şarkının klibi için Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği yaptı.

Hazreti Mevlana'nın şiirlerini besteleyen Peter, klibi de aldığı izinle Mevlana'nın Konya'daki türbesinin bulunduğu alanda çekti.

Batı ve Doğu klasik seslerini birleştirdi

Peter, yaptığı açıklamada, Hazreti Mevlana'nın şiirinin temasının gerçek ya da ilahi aşk olduğunu belirterek, onun, aşkın önemini ve gerçekliğini öğrettiğini kaydetti.

Peter, Batı ve Doğu klasik seslerini birleştirdiği füzyon kavvaliyi oluşturmanın ayrıcalığına işaret ederek, klibin yayınlanmasının ardından dünyanın dört bir yanından beğeni aldığını vurguladı.

Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere Güney Asya'daki sufi tekkelerinde 13. yüzyılda ortaya çıkan kavvali, Türkiye'de Mevlevilerin sema töreninde yaptığı müziğe benzer özellikler taşıyor.