Pakistan'ın Hunza bölgesi doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek dağ ve buzullarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Ülkenin en çok turist çeken kentleri arasında yer alan Hunza'da rakım, yaklaşık 2 bin 450 metre.

Çok sayıda yüksek dağ ve zirveyle çevrili Hunza'ya 2 bin 950 metre rakımlı "Kartal Yuvası"ndan bakıldığında bölgedeki doğal güzellik daha net biçimde ortaya çıkıyor. Kartal Yuvası, şehrin 500 metre yukarısında yer alan yüksek bir nokta.

Kartal Yuvası'ndan 6 bin 270 metre rakımlı Hunza Zirvesi, 7 bin 888 metre rakımlı Rakapoşi Zirvesi, 7 bin 795 metre rakımlı Batura Sar, 7 bin 388 metre rakımlı Ultar Sar ve 6 bin metre rakımlı Lady Finger dağları görülebiliyor.

8 bin metrenin üzerinde 5 zirve

Gilgit-Baltistan bölgesi, dünyada 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvenin 5'ine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en yüksek ikinci dağı 8 bin 611 metre rakımlı K2, 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat, 8 bin 68 metre rakımlı Gasherbrum 1, 8 bin 47 metre rakımlı Broad Peak ve 8 bin 35 metre rakımlı Gasherbrum 2 dağları, Gilgit-Baltistan'da yer alıyor.

Pakistan'da 7 bin metrenin üzerinde 100'den fazla da zirve bulunuyor.

Bölge, ayrıca "Baltoro, Batura, Biafo ve Chogo" gibi kutup bölgesinin dışında 50-60 kilometreyi aşan genişlikleriyle dünyanın en uzun buzullarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.