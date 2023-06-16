Pakistan'da Kültür Festivali Düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen kültür festivali, ülkenin farklı bölgelerinden sanatçıları bir araya getirdi. Pencap, Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletleri ile Azad Cammu Keşmir ve Gilgit-Baltistan bölgelerinden gelen zanaatkarlar, sanatçılar ve halk oyunları ekipleri, başkent İslamabad'ın Şakarparian bölgesinde kültür festivali için buluştu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen kültür festivali, ülkenin farklı bölgelerinden sanatçıları bir araya getirdi.

Pencap, Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletleri ile Azad Cammu Keşmir ve Gilgit-Baltistan bölgelerinden gelen zanaatkarlar, sanatçılar ve halk oyunları ekipleri, başkent İslamabad'ın Şakarparian bölgesinde kültür festivali için buluştu.

Lok Virsa Kompleksi'nde düzenlenen festival çeşitli el işi ürünlerden yöresel yemeklere, halk oyunları etkinliklerinden müziklere kadar ülkenin farklı geleneklerine sahne oldu.

Festivale katılanlardan Şimail Salamat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir yanına ait kültür ve gelenek ögelerini bir arada görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Salamat, arkadaşlarıyla geldiği festival alanında Sind yöresine ait halk oyunları gösterilerini merak ettiğini kaydetti.

Sıcak hava dolayısıyla akşam saatlerinde hareketliliğin arttığı festival alanında Pakistan'a özgü "samosa böreği, pakora, golgappa" gibi sokak yemek ve atıştırmalıkları da yer alıyor.

Dün başlayan festival, 19 Haziran'da sona erecek.