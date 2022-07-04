Pakistan Büyükelçiliği'nden "Mango Festivali"

ANKARA - Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla "Mango Festivali" düzenledi. Festivalde mangodan yapılmış yemekler misafirlere ikram edildi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Pakistan'ın bağımsızlığının 75. yılı dolayısıyla düzenlediği "Mango Festivali"nde misafirlere mango çeşidi olan taze kesilmiş chaunsa'dan yapılmış dondurma, milkshake, salata ve turşu ikram etti. Festivale çok sayıda yerli ve yabancı diplomat ve basın mensubu katıldı. Festivalde konuşan Pakistan Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, mangonun Pakistan'ın en önemli meyvelerinden olduğunu söyledi. Pakistan'ın dünyanın 6. en büyük mango üreticisi ve 4. en büyük mango ihracatçısı olduğunu da belirten Büyükelçi Qazi, Sindhri, Anwar Ratol, Langra, Maldah, Dusehri, Fajri ve diğerleri dahil olmak üzere 200'den fazla yüksek kaliteli mango çeşidi olduğunu ifade etti.