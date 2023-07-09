Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu

MÜZİSYEN ve oyuncu Özkan Uğur'un lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni programı açıklandı. Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de yer aldı. Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.