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Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu

Kültür Sanat Haberleri

MÜZİSYEN ve oyuncu Özkan Uğur'un lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni programı açıklandı. Taziye ziyaretinde bulunanlar arasında Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven de yer aldı. Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

MÜZİSYEN ve oyuncu Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Cumartesi günü hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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