Özel Tiyatrolara 97 Milyon Lira Destek Sağlanacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından özel tiyatroların projelerine yapılacak destek miktarı, bir önceki sezona göre yüzde 49,56 oranında artırılarak 97 milyon 216 bin liraya yükseltildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlar belli oldu. Bu kapsamda 2025-2026 sanat sezonu için ayrılan destek miktarı, bir önceki sezona göre yüzde 49,56 oranında artırılarak 97 milyon 216 bin liraya yükseltildi. Bu tutar, bakanlık tarafından özel tiyatrolara bugüne kadar sağlanan en yüksek destek miktarı oldu. 2025-2026 sanat sezonunda özel tiyatro projelerine sağlanacak yardımlar için başvuru süreci tamamlandı. Toplam 434 özel tiyatronun başvuruda bulunduğu süreçte, eksik belgelerini süresi içerisinde tamamlamayan 34 özel tiyatro dışındaki 400 başvuru değerlendirmeye alındı.

BAŞVURULARIN YÜZDE 94,75'İ OLUMLU SONUÇLANDI

Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 236 profesyonel tiyatro, 65 çocuk oyunu ve 78 geleneksel tiyatro olmak üzere toplam 379 özel tiyatro projesine destek verilmesi kararlaştırıldı. Böylece başvuruların yüzde 94,75'i olumlu sonuçlanarak destek kapsamına alındı. Bakanlıkça özel tiyatrolara sağlanan bu desteklerle, tiyatro sektöründe kayıtlı istihdamın özendirilmesi, özel tiyatro salonlarının sanat hayatına katkısının artması ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca tiyatro sanatının, kalkınmada öncelikli bölgeler başta olmak üzere yurt sathına yayılması, daha fazla Türk oyun yazarına ait eserin tercih edilmesi ve böylece Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. 2025-2026 sanat sezonu kapsamında destek almaya hak kazanan özel tiyatro projelerine ilişkin bilgilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

'TİYATROYU YURT SATHINA YAYIYORUZ'

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "2025-2026 sanat sezonunda özel tiyatrolarımıza 97 milyon 216 bin lira destek sağlıyoruz. 236 profesyonel, 65 çocuk oyunu, 78 geleneksel olmak üzere toplam 379 özel tiyatro projesi bu destekten yararlanacak. Bu rakam, bugüne kadar bir sanat sezonu için verilen en yüksek ödenek. Özel tiyatrolarımıza verdiğimiz destekle; kayıtlı istihdamı özendiriyor, tiyatro salonlarımızın devamlılığını güçlendiriyor, Türk oyun yazarlarının eserlerini teşvik ediyor, tiyatroyu yurt sathına yayıyoruz" denildi.