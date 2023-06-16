Özel bireylerden Vali'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Kastamonu'da düzenlenen 'Türk Sanat Müziği Korosu' etkinliğinde programda sahneye çıkan özel bireyler Kastamonu Valisi Avni Çakır'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sahne alan Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Türk sanat müziği eserlerini seslendiren koro, vatandaşlardan büyük alkış topladı. Konserin ardından sahneye çıkan özel bireyler ise Kastamonu Valisi Avni Çakır'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Vali Avni, doğum günü kutlayan çocuklar ile birlikte doğum günü pastasını kesti. Büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Vali Çakır, özel bireylere teşekkür etti. - KASTAMONU