Özel Bireylerden Unutulmaz Konser

Özel bireyler, verdikleri konserle büyük alkış topladı

KASTAMONU - Kastamonu'da Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan sergide konser veren özel bireylerden oluşan koro, dinleyicilerini mest etti.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde sergi hazırlandı. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi Fuaye Salonunda, Doç. Dr. Burak Erhan Tarlakazan'nın gözetiminde, öğrenciler tarafından hazırlanan "Engelleri Afişle, Afişinle Engelle!" sergisinde özel bireylerin yaşamlarına dikkat çekildi. Özel bireyler ile ailelerinin ziyaret ettiği serginin açılışının ardından özel bireyler tarafından konser verildi.

Kastamonu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler ile Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri tarafından konser verildi. Çeşitli türkülerin seslendirildiği konser dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Müzik sınırları aşan, kalpleri birleştiren kıymetli bir araçtır"

Etkinliklerde konuşan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Yıldız, "Özel bireyler, toplumsal hayata tam ve etkin katılım sürecinde, ne yazık ki pek çok zorlukla karşılaşıyor. Toplumun her bir ferdinin bu konuda farkındalığını artırması ve üzerine düşen görevleri yerine getirmesi de önem taşımaktadır. İşte bu bilinçle hayata geçirdiğimiz bu projede, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak, özel bireylerin yaşamlarına sanatın dokunuşunu katmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projemizin finalinde, onların yeteneklerini sergileyecekleri bu konserde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Müziğin evrensel dili, farklılıklara bir araya getiren, kalpleri birbirine bağlayan eşsiz bir güçtür"

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Elçin Ergin Talaka ise, "Bugün özel bireyler haftası vesilesiyle bir aradayız. Bu anlamlı hafta, toplum olarak özel bireylerin hayatın her alanında karşılaştıkları farklılıklara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve onların haklarına, hayallerine destek olmak için bize önemli bir fırsat sunuyor. Müziğin evrensel dili, farklılıklara bir araya getiren, kalpleri birbirine bağlayan eşsiz bir güçtür. İşte bugün, Müzik Bölümümüzün yetenekli öğrencileri, bu gücü kullanarak farklı özel bakıma sahip çocuklarımızla birlikte çok kıymetli bir konsere imza atıyorlar. Bu etkinlik, sadece bir konser olmanın ötesinde dayanışmanın, sevginin ve birlikte üretmenin en güzel örneklerinden birini sergiliyor" şeklinde konuştu.